Elisa Isoardi, incidente alla Prova del Cuoco: il medico interviene in diretta

Puntata piuttosto movimentata quella di oggi 6 febbraio dedoveè rimasta coinvolta in undietro ai fornelli che ha richiesto l’immediato intervento del medico in diretta.La conduttrice stava dando una mano ad affettare le melanzane, ma ha finito per mettere inavvertitamente il dito sotto la lama e tagliarsi. La smorfia di dolore è stata palese e ciò ha richiesto l’aiuto del dottore presente in studio al fine di bloccare la piccola emorragia.Foto@Kikapress/GettyImages