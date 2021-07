Elisa Isoardi fuori da Mediaset, Pier Silvio Berlusconi spiega tutto: «Ecco cosa è successo...»

Elisa Isoardi fuori dai palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi spiega tutto: «Ecco cosa è successo...». Ieri, la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. E, come anticipato ieri da Leggo, ci sono stati diversi cambiamenti rispetto alla stagione passata. Barbara D'Urso perde, per il momento, la prima serata rimanendo al timone di Pomeriggio 5. «Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei - ha aggiunto Berlusconi - tornerà in prime time di intrattenimento».

Confermati i programmi di Maria De Filippi, con alcune novità. «ll contratto con Maria De Filippi - ha spiegato l'ad - è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più». Per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, aveva annunciato lei stessa il suo saluto al Biscione dopo 25 anni di carriera. La showgirl romana avrebbe rifiutato la conduzione del reboot di Scene da un matrimonio, affidato poi ad Anna Tatangelo.

C'è poi il capitolo Elisa Isoardi. Finora si era vociferato che l'ex conduttrice Rai avesse partecipato all'Isola dei Famosi con l'idea poi di condurre un programma Mediaset. Berlusconi chiosa così: «Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti».

