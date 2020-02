L'eliminato di Masterchef Italia, Nicolò a Leggo: «Errore fatale, meritavo la finale. Maria Teresa non ha il livello degli altri»

Masterchef Italia

Nicolò Duchini è l'eliminato dellaandata in onda giovedì sera. L'abbiamo intervistato e aha raccontato la sua esperianza nella cucina più famosa d'Italia.«E' stato un errore fatale. Dopo tutto il lavoro fatto, la fatica, quella lisca ha davvero rovinato tutto, però si meritavo la di andare più avanti nel mio percorso. Avevo un bellissimo menu»«Ho dei progetti in corso che non riguardano la ristorazione, vorrei promuovere il cibo come stile di vita attraverso dei corsi, delle Masterclass».ma a livello di cucina non è allo stesso livello degli altri. Antonio ha le carte in regola per gli altri»«Il germano di Barbieri ha subito profondamente l'influenza di Igles Corelli che io ho mangiato tante volte, quindi non ho fatto proprio una gaffe, infatti Barbieri mi ha detto tranquillo sono cose che abbiamo fatto insieme».«Il mio modello è Giorgio Locatelli, ha competenze e charme a tutto tondo»«Non sono per niente timido, ero solo molto agitato, sotto pressione, io ho reagito così. Masterchef mi ha insegnato che quando ha delle sicurezze dentro di sè deve essere bravo ad esprimerle, perchè ne va della tua credibilità. Il mio rammarico è proprio quello. Sono stato troppo umile».«Ce ne sono tanti alcuni premiati e altri passati in cavalleria, però quello che ho fatto ieri con mio fratello accanto (gli gnocchi alla romana, “il piatto della domenica dalla nonna” ndr.) è stato un piatto ben riuscito. Piatti da non presentare in realtà non ce ne sono, ... ecco forse il tortello che ho fritto non avrei dovuto presentarlo»«Il primo è stato sicuramente quando ho presentato il mio piccione, poi durante il percorso quando ho fatto il capitano a Vercelli e l'esterna a Brera quando abbiamo lavorato in un ristorante vero»«Era un menu particolare incentrato su carne e pesce nella stessa portata, e poi terminavo con un dolce 'Fegatini Sacher', che sarebbe stata una specie di sacher con i fegatini di pollo...una bomba!»