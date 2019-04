Sky tg24 al via "Tribù Europa 19", appuntamento dedicato alle Elezioni Europee 2019

Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in un’Europa mai così divisa. Il programma sarà in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 20.20, con ospiti in studio protagonisti della politica, della cultura, del giornalismo e dell’attualità che spiegheranno come vedono l’Europa oggi e come immaginano quella del futuro. Gli ospiti della prima puntata saranno il giornalista Alessandro Giuli, il direttore de La StampaMaurizio Molinari e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.



Il programma sarà caratterizzato da un botta e risposta dinamico, sempre in diretta, che sarà costituito da momenti diversi, fuori e dentro lo studio, all’interno della sede Sky di Milano. La trasmissione vedrà anche la partecipazione, in ogni puntata, di studenti Erasmus e giovani ricercatori italiani, per raccontare l’Europa che vorrebbero, commentando con dei video il loro punto di vista sui temi più caldi di questo periodo: dalla Brexit, ai diritti Lgbt al gender gap. In ogni puntata ci sarà anche uno spazio dedicato ai social, con i video e i post più interessanti da Facebook, Twitter, Instagram e Youtube e le domande dei telespettatori di Sky TG24.



“Tribù – Europa 19”, disponibile sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky, sul canale 50 del DTT, su Sky On Demand, sul sito skytg24.it e su tutti i canali social di Sky TG24, fa parte dei contenuti dedicati con cui la testata diretta da Giuseppe De Bellis ha scelto di raccontare la marcia verso le prossime Elezioni Europee. Tra gli altri appuntamenti ci sono Sky TG24 Mondo, lo spazio quotidiano dedicato alle notizie internazionali condotto da Renato Coen, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:30, che dal 6 maggio proporrà reportage da molti dei Paesi dell’Unione Europea, per capire come le altre nazioni si avvicinano a questo importante appuntamento elettorale, e il “Il Confine”, con Sarah Varetto, in onda ogni lunedì alle 20.20, che mette sotto la lente i temi che fanno discutere l’opinione pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA