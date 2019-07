Elettra Lamborghini dopo The Voice: «Ho fatto tutto nella vita, fosse per me mollerei e andrei in Africa»

Martedì 2 Luglio 2019, 19:34

Con “si è fatta conoscere dal grande pubblico dando una buona prova nel suo primo impegno televisivo da protagonista a fianco di Morgan, Gue Pegueno e Gigi D’Alessio. Il suo look potrebbe far pensare a una ragazza trasgressiva, ma Elettra confessa di fare una vita morigerata, seguendo le regole che le ha dato la famiglia. Innamorata del deejay Afrojack, ha ammesso di non fumare, non bere e non usare alcun tipo di droga.I video della sue canzoni e il suo account Instagram regalano un’immagine diversa: “Se non lavoro vado in giro struccata, più coperta – ha fatto sapere in un’intervista a “Vanity Fair” - L’apparenza dei miei video non inganni. E comunque in Mala dico che “sono cattiva”, in quello di Pem Pem alla fine ballo e basta: non c’è malizia. Alla fine non faccio niente. La malizia sta nell’occhio di chi guarda”.Ha sempre seguito le regole: “Ho sempre avuto moltissime regole, e anche oggi le seguo. Ai genitori dei bambini miei follower dico: meno male che seguono me e non altre zoccolott* che ci sono in giro. Sono tutto fumo e zero arrosto (…) Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima”.Rispetto al passato è cambiata (“Da giovane ero “sborona”. Poi per fortuna, non sono una cretina, sono rimasta umile. Oggi non me ne frega più una mizzega, sono diventata molto più spirituale e ho trovato la felicità in altre cose”), come sono cambiate le sue priorità: “Sto bene nel nulla. Ripeto: se fosse per me io mollerei tutto e andrei in Africa. Ho già fatto tutto e visto tutto nella vita, ho 25 anni ma mi sento vecchissima. La vita è fatta di aspettative: uno si immagina di voler arrivare a una cosa bella, una volta che ci sei dentro ti rendi conto che fa cagar*. Quindi vuoi tornare a spalare la merd* dei cavalli, che forse è meglio”.