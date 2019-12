Elettra Lamborghini conquista MTV con Twerking Queen, una serie tv sulla sua vita

Elettra Lamborghini

Lunedì 2 Dicembre 2019, 20:51

. A tre anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con la prima stagione die dopo essere stata al timone della prima edizione di Ex on The Beach Italia,diventa la protagonista assoluta di una serie inedita completamente incentrata sulla sua vita.Arriva il 3 dicembre alle ore 22.00 in prima tv assoluta su MTV (Sky canale 130 e in streaming su Now Tv),, un esclusivo racconto dedicato alla regina del canale che si mostrerà senza filtri svelando tutti gli aspetti della sua quotidianità: dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”. Il tutto condito da un pizzico d’ironia e da divertenti aneddoti! Un racconto inedito, più privato e familiare, rispetto all’immagine glamour a cui Elettra ci ha abituato.«​ Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose – racconta all’interno dello speciale in onda su MTV dal 3 dicembre – ho tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto». La scelta di lavorare a una produzione completamente dedicata a Elettra Lamborghini – una delle stelle pop del momento con oltre 4 milioni di followers su Instagram entrata in brevissimo tempo di diritto nel panorama musicale nazionale e internazionale – rappresenta perfettamente la nuova strategia globale del brand MTV di tornare a dare importanza e visibilità alla musica con programmi che seguono la realizzazione di un album, ma senza abbandonare l’intrattenimento di cui Elettra è da sempre protagonista, creando così un perfetto bilanciamento tra le due proposte.Tra video e foto d’infanzia conosceremo più da vicino il suo rapporto con la sua famiglia: «Ho preso il carattere buono della mamma e la “cazzima” di mio padre: i geni migliori dei miei genitori».