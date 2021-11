Eleonora Daniele: vip, giornalisti e istituzioni alla presentazione del nuovo libro "Quando ti guardo negli occhi, storia di Luigi mio fratello"

Una commovente presentazione del libro di Eleonora Daniele “Quando ti guardo negli occhi, storia di Luigi mio fratello”, edito da Mondadori, si è tenuta presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva a Roma. Sono intervenuti numerosi vip, tra personaggi della politica, giornalisti, della tv e persone a cui sta cuore l’amicizia con la conduttrice di Storie Italiane. Come saluto iniziale la lettera del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al centro dell’incontro la disabilità e le tematiche per affrontare le sofferenze e i disturbi dello spettro autistico.

Hanno presenziato l’incontro-convegno il viceministro del dicastero Economia e Finanze, Laura Castelli, i senatori Davide Faraone e Salvatore Margiotta, quest’ultimo ha organizzato la presentazione in Senato, il moderatore Gianluca Nicoletti. Una grande Lina Sastri ha letto alcuni versi del libro, commovendo la folla presente.

Tra gli invitati che hanno garantito la presenza la senatrice Paola Binetti, la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, due personaggi televisivi come Enrica Bonaccorti e Samantha de Grenet, la conduttrice e opinionista Francesca Fagnani, Paolo Corsini di Rai2, Vincenzo Spadafora, l’avvocato Piergiorgio Assumma, Luca Torchia (Ferrovie dello Stato), Adriano Di Maio (Rai), il direttore del Messaggero Massimo Martinelli, il vicedirettore Alvaro Moretti, il direttore di Leggo Davide Desario, i giornalisti Riccardo Bocca, Marco Castoro, Clarissa Domenicucci che ha curato l’evento per il Senato. I familiari di Eleonora Daniele, il marito Giulio Tassoni e le sorelle Elisa e Cosetta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA