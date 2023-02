Eleonora Daniele, su Rai1 con le sue "storie di sera": sei speciali

di Marco castoro

«Ci sono storie che bisogna avere il coraggio di raccontare. Storie su cui è giusto puntare i riflettori. Storie che cambiano il corso delle nostre vite. Storie attuali, storie del passato avvolte nel mistero». Storie Italiane, raccontate anche di sera.

Ne sa qualcosa Eleonora Daniele che da ben dieci anni tutte le mattine propone nel suo programma uno spaccato dell’Italia, sviscerando fatti avvolti nel mistero, casi non ancora risolti ma che lasciano il segno perché hanno violato vite, sentimenti, temi sociali della collettività. E da oggi per sei lunedì Eleonora Daniele raddoppia il suo spazio con l’appuntamento settimanale in seconda serata. Storie di sera sono sei speciali di Rai1 che raccontano la forza dei sentimenti portando testimonianze piene di coraggio, di emozioni, alla ricerca sempre di quella verità che troppo spesso si nasconde e resta avvolta nel mistero. L’orario di inizio è fissato per le 23.35 di stasera. Lunedì prossimo ci sarà lo speciale elettorale del Tg1 e Storie di sera ritornerà lunedì 20 febbraio.

Sono passati vent’anni da quel 2003 che ha visto la Daniele esordire a Unomattina come conduttrice, vestita d’azzurro con la chioma bionda, la spigliatezza di una veterana e uno sguardo magnetico che ti cattura. Una conduttrice che si è sempre messa a disposizione dell’azienda con deduzione, competenza e sacrificio. Che ha fatto della cronaca la strada preferenziale dei suoi programmi, fino a diventare una delle colonne del palinsesto di Rai1. Lei che al contrario di qualche altra sua collega è una giornalista professionista, non solo il volto di un programma. Sempre in prima linea anche nel sociale, soprattutto nei temi che riguardano l’autismo. Recentemente ha condotto la serata benefica all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Un successo di pubblico che ha visto sul palco, Giorgia, Fiorello e come ospite speciale Laura Pausini, nonché campioni dello sport. L’intero ricavato è stato devoluto a sostegno della campagna Mi prendo cura di te, per la realizzazione del Centro cure palliative pediatriche del Bambino Gesù. Anche questa è una storia. A lieto fine.

