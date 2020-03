Eleonora Daniele promossa sul campo: da lunedì mezz'ora in più di diretta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 18:56

Sola davanti alle telecamere. Come un soldato, fedele all’azienda e alla sua missione, ha accettato di restare uno degli ultimi baluardi di un daytime di Rai1, i cui programmi lentamente sono andati assottigliandosi di giorno in giorno per ordini di scuderia, vista l’emergenza Coronavirus. Ha allungato la durata della trasmissione fino a oltre 3 ore e 20 minuti di diretta (dalle 9:50 alle 13:20), come le è stato chiesto per pochi giorni, in seguito ad accordi presi. Ha informato e - pur non avendo né ospiti né pubblico in studio - ha saputo regalare momenti di leggerezza ai telespettatori, intervistando tra gli altri Al Bano, Gianna Nannini, Fausto Leali, Donatella Rettore, Riccardo Fogli.E ora da lunedì, in via definitiva per il resto della stagione televisiva, Eleonora Daniele guadagna mezz’ora in più di Storie Italiane, portando il programma a ben due ore e mezza di diretta, dalle 9:50 alle 12:20. Una promozione guadagnata sul campo.