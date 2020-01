Sorpresa a Storie Italiane, il grande annuncio che cambia la vita di Eleonora Daniele

Martedì 7 Gennaio 2020, 12:07

Un annuncio in diretta ha sorpreso il pubblico di Storie Italiane . A farlo la conduttrice Eleonora Daniele , che al termine del programma della mattina di Rai1 ha dato una «buona notizia».Dopo il matrimonio con Giulio Tassoni lo scorso settembre, la Daniele non ha nascosto il desiderio di diventare mamma ed è da settimane che sul web il gossip su una sua gravidanza si rincorre, così oggi ha annunciato:. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico in studio, che si è alzato in piedi per una standing ovation alla futura mamma che l'ha abituato a non raccontare troppo di sè.Nonostante l'innata discrezione, i fan die Storie Italiane qualcosa avevano intuito osservando attentamente l'abbigliamento della conduttrice, che ha cominciato a vestire forme più morbide. Ma non c'è da temere per quanti pensano che la gravidanza la possa tenere lontana dalla tv. In una recente intervista a DiPiù Tv la Daniele ha dichiarato: «Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate».