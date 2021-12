Eleonora Daniele, grave lutto in famiglia: il ricordo commovente

Lutto in famiglia per Eleonora Daniele. È stata la stessa conduttrice di Storie Italiane ad annunciarlo sui social attraverso un lungo post pubblicato su Instagram a tarda mattina del 26 dicembre. Nella notte tra Natale e Santo Stefano la padovana ha perso l’amata zia Elsa, di 97 anni. Il loro era un forte legame.

La conduttrice ha spiegato che ha sentito la zia poco prima della scomparsa e ha capito che non l'avrebbe rivista. «Zietta mia - scrive la giornalista -. Stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te, stanotte, nella tua eternità».

«Ancora mi ricordo - continua - quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta, la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola! Tu e zio Alvise eravate due veri principi: una coppia felice, di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno... I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata. Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio. Fai buon viaggio zia Elsa, tra le braccia degli angeli, in un paradiso che ti sei meritata, tra i Santi e le persone buone d’animo come te».

