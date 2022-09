Elena Sofia Ricci, il retroscena inaspettato su Suor Angela: «L'ho amata»

Elena Sofia Ricci è in splendida forma. L'attrice fiorentina, intervistata da Francesca Fialdini a «Da noi... a ruota libera» su Rai Uno, torna a raccontarsi a cuore aperto e svela un retrsocena inaspettato sull'addio al personaggio che più ha amato: Suor Angela.

Suor Angela

Nel programma di Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto, è tempo di ascoltare Elena Sofia Barucchieri, in arte Elena Sofia Ricci. La super ospite di domenica 25 settembre svela il motivo dell'addio al personaggio di Suor Angela: «Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni».

Il rapporto con la sorella

Poi, però, anche per l'attrice è tempo di emozioni. Elena Sofia Ricci si commuove quando in onda finisce il video messaggio della sorella Elisa. «Conoscere mia sorella è stato un percorso molto difficile, lei è una grande coreografa, una danzatrice incredibile. Ha rimesso in equilibrio tutta la mia vita».

