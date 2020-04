Italia Sì, caos in diretta: Elena Santarelli scoppia a piangere. Marco Liorni: «Che succede?»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momento di commozione oggi a Italia Sì. Alla fine di una serie di servizi dedicati alla quarantena e alla Pasqua in tempo di coronavirus, la regia rientra in studio.A quel punto Marco Liorni avrebbe dovuto commentare i video andati in onda, uno sui controllo stradali in vista della Pasqua e un altro sugli auguri dei vip. Ma si accorge che qualcosa non va.».- spiega Elena Santarelli in lacrime -». E conclude: «».