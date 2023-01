Radonicich: «Mi butto a capofitto nei misteri dietro La porta rossa»

di Alessandra De Tommasi

Un punto di svolta senza ritorno: la terza e ultima stagione de “La porta rossa” (realizzata da Rai Fiction e Garbo Produzioni e in onda stasera su Rai2) lascia con il fiato sospeso e moltiplica gli enigmi per i suoi protagonisti. Tra loro Stella, a cui presta il volto Elena Radonicich – di recente protagonista de “Il grande gioco” (su Sky e NOW): scomparsa alla fine del capitolo precedente, è alle prese con nuove sfide.

È pronta a chiudere questa lunga tappa della sua carriera?

«Vivo gli addii in anticipo, così quando arriva il momento della separazione sono preparata. Mi è successo anche con la gita del quarto liceo: è stata più traumatica di quella del quinto perché mi ha fatto rendere conto che le superiori stavano finendo e mi ha portato un po’ di sconforto».

Dove si trova Stella?

«Nella prima puntata non sappiamo dove sia, ma solo che si è allontanata: il suo è uno dei misteri di questo ciclo di episodi. Posso solo dire che continuerà a influenzare il commissario Paoletto (Gaetano Bruno), ma a distanza da Trieste. Un bel cambiamento, in cui mi sono buttata a capofitto».



Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA