Edoardo Sylos Labini a “Oggi è un altro giorno”: «Berlusconi? Non si hanno molte notizie». Poi la Bortone lancia una frecciatina

Edoardo Sylos Labini, ospite del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” racconta la sua carriera e la sua vita privata. Dalla nota pubblicità "Antò fa caldo" alla carriera nell'editoria. Edoardo ha calcato i palcoscenici più importanti dei teatri italiani, ma ha anche recitato in soap di successo come Vivere e Un posto al sole.

Nel corso della puntata Serena gli chiede anche della sua vita privata e Edoardo ricorda il matrimonio con Luna Berlusconi, figlia di Paolo, fratello di Silvio. Parla di un amore molto grande dal quale è nata la loro bambina nel 2012. Un amore che però poi è finito: «Nessun amore è eterno», spiega l'attore con disapprovazione della conduttrice, «Nella nostra relazione molto ha influito anche il fatto di aver lavorato molto insieme, però abbiamo un ottimo rapporto oggi, ed è la cosa più importante per il bene di nostra figlia.

La Bortone poi chiede di Silvio Berlusconi, Edoardo molto seriamente spiega: «Notizie di Silvio non se ne hanno in modo dettagliato. Ha ancora degli strascichi del covid. Ha avuto negli,ultimi 5 anni molto problemi di salute, ma lui è un leone», afferma mantenendosi vago. Ricorda poi molti episodi legati all'ex premier, come quando prima delle nozze gli chiese se era seriamente convinto di sposarsi. Edoardo dice di aver avuto sempre un ottimo rapporto con Berlusconi, che lo considerava come un nipote.

La conduttrice chiede quindi come fosse la vita in casa Berlusconi: «Ad esempio il Natale?», Edoardo parla di belle tavolate, di una serena vita familiare, ma la Bortone lancia una frecciatin: «Quindi tutto tranquillo», l'attore coglie l'allusione ai festini eleganti e replica: «Tutto tranquillo, quella è solo letteratura», ma Serena lo gela affermando che in realtà sono dati di fatto. Poi però fa un passo indietro e ironizzando afferma di aver fatto solo una battuta.

