“L’unico talk show che si interroga su tutto ma non risponde a niente”, Edoardo Ferrario torna su RaiPlay con Paese Reale, la sintesi comica di raccontare l’Italia.



Dopo “Diamoci un Tono” il comedian romano propone un altro one man show di comicità irriverente e originale, in esclusiva dal 24 settembre con otto puntate a cadenza settimanale, dove l’attore racconta vizi, virtù e contraddizioni dell’italiano medio.



Imitatore e personaggio noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a “Quelli che il calcio” e “Stati Generali” di Serena Dandini, nonché per i suoi comedy special, pubblicati anche su RaiPlay, Ferrario è amato pure dal pubblico digital, in particolare tra i millennials, grazie a format originali come “Esami.”



“Paese Reale”, il primo show della nuova stagione televisiva della piattaforma digitale Rai, è la parodia di un autentico talk show di approfondimento giornalistico dove Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, farà tutto interpretando sia il conduttore sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta: Filippo de Angelis detto Pips, giovane espatriato a Londra in fuga dall’Italia, Franco Taralloni, piccolo commerciante infuriato con l’e-commerce e nostalgico della lira, Silvano Morgagni, chef-star di Instagram, molto più bravo a fotografare le carbonare che a cucinarle, Elisabetta Cancelli, unico personaggio femminile interpretato dal comico romano...e molti altri. Senza mai mantenere la stessa faccia, Ferrario crea una galleria di personaggi che rappresentano l’Italia di oggi, cioè quel “paese reale” che tanto viene evocato nel linguaggio giornalistico con risultati destabilizzanti. Ed è cosi che l’artista, in studio Dott. Ferrario conduttore del programma, interpreta i peggiori vizi dei presentatori dei talk show di oggi: cinico e sempre ambiguo, vanesio oltre ogni limite, forte con i deboli e debole con i potenti. Non ha difficoltà a cambiare opinione in base alla puntata e all’importanza dell’interlocutore, incarnando l’esempio del peggior giornalismo del piccolo schermo fatto di esaltazione del proprio ego e la semplice pretesa di fare informazione.



Alla parodia del talk show si accompagna la satira sociale dei personaggi da lui interpretati, che appaiono in collegamento sui ledwall e rispondono alle domande del Dott. Ferrario. Alla fine di ogni puntata un ospite internazionale (spesso interpretato da una guest star) offrirà la propria visione alternativa dell’Italia raccontata.



Le otto puntate, da trenta minuti, trattano temi che spaziano dalla crisi climatica alla sharing economy, dall’immigrazione alle relazioni ai tempi delle app di incontri. Di settimana in settimana il Dott. Ferrario fa intervenire cinque o sei ospiti assolutamente impreparati e poter sostenere, all’inizio di ogni puntata, che “A Paese Reale contano le opinioni…. e i fatti li mettiamo da parte!”

Al fianco di Edoardo Ferrario saranno anche presenti: Neri Marcoré, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Emanuela Fanelli e Michela Giraud.



“Sono orgogliosa di proporre al pubblico "Paese Reale", la produzione originale RaiPlay che inaugura la nuova stagione dell'intrattenimento comico sulla piattaforma digitale Rai”, sottolinea Elena Capparelli Direttore di RaiPlay. “Un programma innovativo che saprà far ridere gli spettatori attraverso una sottile parodia della società contemporanea. La scelta di un talento come Edoardo Ferrario nasce dall'obiettivo di consolidare il posizionamento dell'offerta RaiPlay sul pubblico giovane. Con "Paese Reale" RaiPlay rinnova la propria mission di editore orientato alla sperimentazione e alla contaminazione dei generi, in un'ottica di ricerca di nuovi linguaggi che sappiano coinvolgere non solo il pubblico digitale, ma anche quello tradizionale”.



Lo show satirico è prodotto da RaiPlay con Tamago, scritto da Edoardo Ferrario, Chiara Galeazzi, Francesco Lancia e Maurizio Montesi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 15:52

