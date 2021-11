Edoardo De Angelis a "Oggi è un altro giorno": «Lella torna dopo 50 anni per sensibilizzare sul femminicidio»

In tema di femmincidio è uscito “Lella”, l’album che raccoglie le voci e le note di tanti artisti per celebrare il brano “Lella” a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno l’autore del pezzo, Edoardo De Angelis.

In tema di femmincidio è uscito “Lella”, l’album che raccoglie le voci e le note di tanti artisti per celebrare il brano “Lella” a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno l’autore del pezzo, Edoardo De Angelis: che ha parlato del brano, la storia di un carnefice, di un uomo che confessa di aver ucciso la sua donna perché voleva lasciarlo: «Inizialmente – ha confidato - Mi sono voluto allontanare perché quando l’abbiamo scritto il femminicidio era qualcosa di futuro, al tempo poco conosciuto. Mi sembrava di poterne fare a meno ma è una canzone a cui il pubblico è stato molto affezionato. E’ nata quindi l’idea di utilizzarla per sensibilizzare sul tema»

A cinquant’anni dal suo debutto il brano sarà ricordato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la pubblicazione di “Lella per sempre” e la presentazione live del progetto all’auditorium del Maxxi alle ore 18: introdotti da Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, in conversazione con Ernesto Assante ci saranno Edoardo De Angelis, Stelio Gicca-Palli e Vincenzo Donnamaria. Sul palco diversi ospiti fra cui Daniela Brancati, Tommaso “Piotta” Zanello, Sergio Cammariere e Alessandro Sena.

