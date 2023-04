Che tempo che fa, Ed Sheeran riceve un regalo speciale da Fabio Fazio: ecco di cosa si tratta

Ospite a Che tempo che fa, Ed Sheeran presenta il suo nuovo disco e racconta una parte della sua carriera. Dopo aver cantato il suo nuovo singolo, Eyes Closed, Fazio inizia la sua fatidica intervista da salotto. La copertina del suo nuovo album è gialla, dello stesso colore del personaggio più celebre del cartone animato Pokemon, Pikachu. Proprio su questo personaggio giapponese il cantante americano ha scritto una base musicale, collaborando col creatore giapponese del manga. Ed ecco che Fabio Fazio tira fuori il suo regalo speciale: un pigiama di Pikachu per lui e per le sue due bambine.

Il covid

«Tu sei sempre in giro, so che hai preso il covid tante volte» ricorda il conduttore e subito il cantante dice: «9 volte», stupendo tutti. Padre bis, la star internazionale racconta che il nuovo disco deriva dalla sofferenza per il periodo della malattia della moglie, colpita dal cancro, e dalla perdita di amico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 22:26

