Drupi confessa a Oggi è un altro giorno: «Dorina? L'ho conquistata con le mie doti sessuali». Lei conferma

Drupi e Dorina sono i primi ospiti di Serena Bortone a Oggi è un alto giorno. La coppia, artistica e nella vita, si racconta tra i grandi successi professionali e in traguardi personali della loro vita. I due raccontano di stare insieme da 48 anni, tutti pieni di amore, senza mai avere alcun ripensamento e alcun cedimento.

Serena chiede quale sia il successo del loro amore e Drupi confessa: «L'intelligenza e il rispetto sono alla base di ogni rapporto, quello che ci ha reso una coppia come quella che siamo sono state proprio queste due cose». La stessa domanda viene fatta a Dorina, ma intervene subito Drupi: «Beh io l'ho conquistata con le prestazioni sessuali», afferma ridendo e poi si ricompone: «No scherzo», ma lei in realtà conferma: «Beh no l'attrazione fisica e l'intesa sono importantissimi in un rapporto».

Drupi racconta di essere stato sempre molto diviso tra la voglia di fare musica ed evadere dalla provincia e la necessità di avere un lavoro. Lui in passato spiega di aver fatto un idraulico: «A me piaceva molto come lavoro, ma non ho rinunciato alla musica e in occasione di un Sanremo, quando cercavo delle coriste, ho conosciuto Dorina». Drupi spiega di essersi da subito accorto del debole che aveva Dorina ma inizialmente ammette di averla cercata di dissuadere: «Le dicevo di lasciarmi stare, avevo paura di farle del male, di farla soffrire, visto che ero in una fase molto leggera della mia vita».

