Donatella Rettore e Ditonellapiaga a "Oggi è un altro giorno": «Il nostro rapporto lontano dal palco»

Donatella Rettore e Ditonellapiaga ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Il duo, con Donatella che torna sul palco dopo 28 anni, sarà a Sanremo 2022 con la canzone “Chimica”.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga ospiti a "Oggi è un altro giorno"

Donatella Rettore e Ditonellapiaga a "Oggi è un altro giorno"

Donatella Rettore e Ditonellapiaga saranno a Sanremo2022 con “Chimica”: «Sono sempre stata un dito nella piaga della musica italiana – ha spiegato la Rettore - ora ce l’ho proprio a fianco… Non sono emozionata, perché sono talmente stanca che non me ne accorgo. Ci sono giornali, tv, radio e soprattutto i social, che sono tanti...».

Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono diventate grandi amiche: «Per me Donatella - ha fatto sapere Ditonellapiaga - è stata una grande ispirazione, da sempre e anche in altri pezzi. Una volta che l’ho conosciuta però è diventata una mia amica, abbiamo un rapporto molto confidenziale, ci divertiamo insieme e impariamo una dall’altra. Io sono quella un po’ più tranquilla e sto imparando da lei a essere un po’ punk!».

Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, ha spiegato l’origine del suo nome d’arte: «E’ nato dal mio nome Instagram, è una storia poco poetica, da generazione Z... Mi suonava molto bene all’orecchio, lo trovavo bizzarro e provocatorio come la mia musica. Volevo trovare un nome che fosse un mia alias, che raccogliesse un po’ il mio modo di essere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA