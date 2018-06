Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lascia il programma su Rai 1 dopo la prima puntata per assistere la madre morente. Lo show non continua perche non vedremo nelle prossime tappe di, la trasmissione ideata dai e condotta daDopo che erano trapelate voci del suo abbandono, un post sula pagina Facebook della cantante ha chiarito la situazione: l'autrice di Su di noi e di Volevo Dirti ha spiegato che i medici non hanno lasciato speranze alla madre e che quindi le starà vicino in questi ultimi giorni. Una scelta che i follower hanno, come prevedibile, sostenuto in pieno anche se la stessa cantante ha raccontato di avere anche ricevuto consigli di continuare la partecipazione. Al suo posto potrebbe arrivare, diventata famosa per il brano Non amarmi cantato cona Sanremo nel 1992.Il rammarico per l'uscita di scena di Donatella Milani è condiviso in particolare da, il suo coach, e dache le aveva dato il voto più alto dopo l'esibizione in coppia appunto con Leali. I due avevano riproposto la poderosa A Chi, ma i giudicile avevano assegnato un misero 6, mentrel'avevano esplicitamente bocciata con un 5.Invece Orietta Berti ha lodato il coraggio della Milani premiandola con un 7. Ragguardevole la motivazione: la veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.Così la stessa Orietta nazionale ha incassato anche lei tantissimi elogi sui social: è lei il giudice migliore del gruppo scelto da Conti e Amadeus per questo programma che, va ricordato, a differenza dei talent show porterà fino all'ultima puntata tutti i concorrenti fra i quali sarà scelto il vincitore.