Don Matteo, Terence Hill se ne va: il nuovo protagonista è Raul Bova

A pubblicare la notizia per primo è stato “Tv Blog”. A quanto risulta a Leggo non ci sarà però alcun cambiamento: l'attore romano interpreterà lo stesso personaggio - Don Matteo - appunto, e la serie non cambierà nome. Un semplice passaggio di testimone. Raoul Bova è reduce dal grande successo dellal Fiction "Buongiorno Mamma!", tra le più viste della storia di Mediaset con quella di Gianni Morandi, l'Isola di Pietro, e Sabrina Ferilli con Svegliati Amore Mio.

La serie Don Matteo, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction è stata trasmessa su Rai 1 dal 7 gennaio 2000. Il protagonista è Terence Hill, nei panni di Don Matteo Bondini, parroco – detective della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, poi trasferito a quella di sant'Eufemia a Spoleto dalla nona stagione. Don Matteo vanta 255 episodi, che compongono le dodici stagioni della fiction realizzate fino ad ora.

