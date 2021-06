Don Matteo, Milena Miconi non ci sarà: «Dispiaciuta e amareggiata, l’ho scoperto per caso. Flavio Insinna non mi ha detto niente»

Don Matteo cambia, come annunciato Raoul Bova sostituirà Terence Hill ma per la famosa serie targata Rai Uno non è l’unica novità. Il personaggio interpretato da Milena Miconi, Laura Respighi, non farà parte del cast e la dipartita del suo presonaggio televisivo verrà annunciato nella prima puntata: “Dispiaciuta e amareggiata, l’ho scoperto per caso. Flavio Insinna non mi ha detto niente…”

Milena Miconi non farà parte del cast di Don Matteo

A Don Matteo la storia d’amore fra Milena Miconi, nella serie appunto Laura Respighi e il capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, aveva avuto successo, ma l’attrice non farà comunque parte del cast: “Ci sono rimasta molto male – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” - Sono dispiaciuta e amareggiata. C'era la possibilità di riproporre una coppia forte e invece hanno deciso di farmi morire, non so per quale ragione”.

Nessuno l’aveva avvisata della sua “dipartita”: “Cercavano una ragazza che interpretasse la figlia di Laura Respighi e Flavio Anceschi ed è arrivata la proposta in agenzia per fare un provino a mia figlia Sofia, che ha 19 anni. Allora, ho pensato: “Se cercano la figlia di Laura e Anceschi, forse torneranno anche i genitori. Come mai nessuno mi ha detto niente?”. Nella scena che mi avevano mandato per il provino di Sofia, c'era un dialogo con Anceschi. Leggo: “Dopo la morte della madre, inizia ad avere un rapporto conflittuale con il padre". E lo scopro così. Poi mia figlia non è passata, magari non andava bene”.

Dal collega Flavio Insinna, Milena Miconi non ha avuto alcun tipo di avvertimento: “Ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo, o magari non lo sapeva ancora. Gli ho chiesto semplicemente se avesse avuto contatti. Mi ha detto che non li sentiva da tanto, che non sapeva niente. Immagino non avesse ancora ricevuto la chiamata o forse non mi ha voluto dire nulla. Questo non lo so. Però l'ho chiamato poco tempo prima che uscisse la notizia”.

