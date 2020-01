Don Matteo compie 20 anni, da giovedì 9 gennaio i nuovi episodi su Rai 1. Tra le guest star Rovazzi

Dove eravamo rimasti

Martedì 7 Gennaio 2020, 16:10

i. La serie che riesce a riunire davanti alla Tv un pubblico diverso per età, livello di istruzione ed estrazione sociale torna su Rai1 per la dodicesima stagione con un format rinnovato e tanttime guest star.Don Matteo 12 torna da giovedì 9 gennaio su Rai 1 con un format completamente rinnovato : si compone infatti di dieci film con una forte unità tematica incentrata sui, attualizzati e riletti da Don Matteo non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con il linguaggio della commedia.Al centro della narrazione sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto di risate ed emozioni.La dodicesima stagione si presenta ricchissima anche nel cast: ai volti noti e ai personaggi consolidati si aggiungono numerose guest star del calibro di(ep. 1), Christiane Filangieri (ep. 2), Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari (ep. 3), Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci (ep. 7), Antonio Catania (ep. 7), Stefano Dionisi (ep.10).: avevamo lasciato Anno e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l'una per l'altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l'amore. A complicare le cose, l'arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi. E oltre a occuparsi della sua vita privata, la Capitana dovrà risolvere tanti casi difficili, affiancata dal fidato maresciallo Cecchini, che la aiuta non solo nel lavoro, ma anche nella tormentata vita sentimentale.In canonica, Sofia deve fare i conti con una situazione difficile, che la mette di fronte a una realtà più grande di lei legandola indissolubilmente a Jordi, un ragazzo della sua scuola emarginato, ma disposto a tutto per realizzare il suo sogno: ballare. Se Sofia deve imparare a crescere, la piccola Ines - una bambina di sei anni con alle spalle una storia dolorosa -, grazie all'aiuto di Don Matteo, Pippo e Natalina, deve imparare a vivere con spensieratezza la sua infanzia: Ines non sa chi sia suo padre, ma se potesse sceglierne uno vorrebbe fosse come Marco Nardi. Tra i due si crea un legame vero, profondo. Ma cosa accadrà quando Ines scopre che suo padre è Sergio?