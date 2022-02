Don Matteo 13, terminate le riprese della nuova stagione: ecco chi c'è al posto di Terence Hill

Passaggio del testimone. Sono terminate le riprese di Raoul Bova sul set di Don Matteo 13, la seguitissima serie tv di Rai1 che nelle precedenti 12 stagioni aveva visto Terence Hill nel ruolo di protagonista.

Nelle vesti di Don Massimo, Raoul Bova sarà un prete diverso da Don Matteo e da tutti gli altri. Un prete della terra, contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro mura della canonica. L'anello di congiunzione col precedente Don, sarà la salda fede e il suo rapporto con Dio, ma con le difficoltà di tutte le persone di oggi. Dunque, un uomo comune: un prete che, come tutti noi, ha a volte anche bisogno di sfogarsi, di scaricare le tensioni. Arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé la sua vocazione travagliata e un passato misterioso. Un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata una vita solitaria, senza famiglia, e che invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la stessa di don Matteo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 15:37

