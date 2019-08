Don Matteo 12, anche Fabio Rovazzi tra le guest star della fiction con Terence Hill

Ezio Greggio, incidente d'auto con la fidanzata Romina Pierdomenico a Ibiza: «I paparazzi non ci hanno aiutato»​

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dodicesima stagione di Don Matteo sarà anche l'ultima della fortunata fiction di RaiUno, ma si preannuncia già ricca di tanti ospiti eccellenti. Tra questi c'è anche: lo ha confermato lo stesso cantante, amatissimo dal pubblico più giovane.Come dichiarato in un'intervista a Paolo Giordano per Il Giornale,apparirà in una puntata che andrà in onda nel prossimo autunno. L'esperienza sul set di Don Matteo ha permesso anche adi stringere un rapporto molto speciale con, al punto che l'attore è diventato uno dei protagonisti del videoclip di Senza pensieri, l'ultimo singolo del giovane cantante. Un videoclip pieno di ospiti speciali, compresi Enrico Mentana, Fabio Fazio, Gigi Marzullo e Paolo Bonolis.L'ultima stagione di Don Matteo sembra promettere bene: non c'è, infatti, solocome special guest. Nella fiction, infatti, compariranno altri personaggi molto amati dal pubblico televisivo e negli ultimi tempi si è scatenato un vero e proprio toto-nomi, che comprende anche Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Carlo Conti. Solo tra qualche tempo sarà possibile sapere se tutte queste voci saranno confermate, ma intanto si parla anche di graditi ritorni: da Simone Montedoro a Flavio Insinna, passando per Nadir Caselli.