Don Matteo 12, anticipata la puntata di giovedì 5 marzo

Don Matteo in onda martedì. Per fare spazio alla semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Napoli e Inter che si giocherà giovedì 5 marzo e sarà visibile in tv in chiaro su Rai1, Don Matteo 12 eccezionalmente va in onda domani 3 marzo alle 21.25 sull'ammiraglia del servizio pubblico con un nuovo appuntamento dal titolo Non rubare.



Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell'arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un'amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 15:26

