Don Backy e la lite con Celentano a Oggi è un altro giorno: «Vorrei farci pace, ma...». Il cantante, ospite del programma di Serena Bertone, racconta la sua carriera e i suoi successi ricordando anche quelli avuti con Milva. Il cantante ricorda l'artista recentemente scomparsa dicendo di essere stato molto dispiaciuto di non averla salutata ma ammette di aver provato per lei un sincero affetto di vera amicizia. Ma soprattuto ricorda la sue lite con il "Molleggiato"

Leggi anche > Amadeus. I Soliti Ignoti, la frase di Luca Barbarossa che spiazza i fan: «Lo ha detto davvero?»

DON BACKY E LA LITE CON ADRIANO CELENTANO

La Bortone torna poi sul caso Celentano e chiede a Don Backy se ad oggi lui è pentito o dispiaciuto per l'accaduto: «Fosse dipeso da me sarebbe bastato mi si sarebbe riconosciuto il dovuto. Quando uno viene colto in fallo e la reazione è difendersi attaccando, vuol dire che non va bene», spiega l'autore. Don Backy ricorda che non si arrivò a un giudizio perché ritirò la querela dopo che Celentano acconsentì a fare una transazione: «Di fatto ammettendo le sue colpe».

La conduttrice chiede se oggi, dopo anni, possa esserci margine per una riconciliazione e Don Backy replica: «Avrei anche il desiderio di vederci, ma ci sono degli ostacoli che ci impediscono. So di certe regole di casa Celentano, ci sono dei filtri, per cui forse non riuscirei a incontrarlo. Me lo hanno raccontato, mi hanno detto di amici che non sono riusciti ad andare a trovarlo, che non riescono a chiamarlo».

DON BACKY-CELENTANO I MOTIVI DELLA LITE

Ma cosa accadde tra i due? Era il 1968 e la scalata al successo di Don Backy era iniziata vertiginosamente, tanto è vero che Celentano regalò, per una scommessa persa, una lussuosa auto MG al suo amico-nemico Don Backy, per aver superato le 400.000 copie vendute del 45 giri “Serenata”. Le copie vendute alla fine risultarono molte di più.

Adriano Celentano non volle riconoscere tale realtà e Don Backy dal canto suo gli fece pervenire un controllo della Guardia di Finanza. A quel punto Celentano rubò il brano Canzone presentandolo personalmente a Sanremo, dove però l'esibizione fu considerata disastrosa. Don Backy per tutta risposta incise il brano per una sua personale etichetta discografica: “Amico” che divenne subito un grande successo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA