Domenica In, Rosanna Banfi dopo Ballando: «Adesso non piangiamo di nuovo...»

A Domenica In, tra gli ospiti in studio, c'è anche Rosanna Banfi. Ed è inevitabile parlare del momento più commovente della puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, di cui l'attrice è stata protagonista.

Ballando, Rosanna Banfi commuove tutti: il ballo ispirato alla malattia «per chi lotta e per chi non ce l'ha fatta»

Domenica In, Rosanna Banfi: «Adesso non piangiamo di nuovo...»

Ieri sera, prima della coreografia ispirata dalla battaglia combattuta e vinta contro il tumore, a Ballando è andato in onda un filmato in cui Rosanna Banfi aveva raccontato come aveva scoperto la malattia e di come l'aveva affrontata. «Senza il supporto di mio marito, un uomo meraviglioso, forse non sarei riuscita a vincere questa battaglia», aveva spiegato Rosanna Banfi. Che poi, insieme a Simone Casula, ha ballato sulle note de I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Una performance che ha commosso la giuria e il pubblico.



