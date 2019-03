Rocio Munoz Morales a Domenica In da Mara Venier: «Quando ho scoperto di essere incinta mi sono ca***a sotto»

Ultimo aggiornamento: 14:44

l'ospite della, domenica 31 marzo. L'attrice e modella spagnola, compagna dicon la quale ha messo al mondo due figlie, ha aperto il suo cuore anel consueto salotto della domenica di Rai Uno:La puntata si apre scherzando sull' ora legale . «Come ti sei svegliata?», chiede Mara Venier. «Un po' male, ieri ho anche fatto tardi. Io e Raoul abbiamo fatto un'uscita romantica e abbiamo bevuto qualche spritz di troppo». «È vero che dormite tutti insieme, tu e le bambine?», domanda la presentatrice. «Si, ma qualche volta dormiamo anche soli eh...», risponde scherzando. Poi la bella spagnola si dicedi Mara Venier raccontando come Roaul Bova sia molto legato alla conduttrice.«Non sono stata io a volere l'amore con Raoul, è stato il mio cuore. Sono capitate cose difficile da controllare.. Ora sono la mia ragione di vita, sono un regalo dall'alto», racconta parlando del suo rapporto con il compagno. «Sono una mamma un po' hippie, lui è più severo».Poi il ricordo dell'intervista rilasciata a Massimo Giletti a Non è l'Arena che la fece scoppiare in lacrime. E Rocio Munoz Morales si commuove e abbraccia Mara Venier: «Ero in Italia da un anno, ho avuto l'occasione di condurre Sanremo. Io invece non capivo quanto fosse importante, ero inconsapevole. Mi dicevano "sei matta? È un casino", e io dissi "devo farlo" e le cose sono andato molto bene. Avevo tanta paura del giudizio, mi sentivo fragile. Il guerriero? Raoul mi aveva riempito il camerino di rosse rosse e mi aveva scritto il testo di una canzone»., scherza Rocio Munoz Moralez. «Quando sono rimasta incinta Raoul era in Colombia per lavoro, sono anche andata a Bogotà a trovarlo. Gravidanza vissuta da sola? No, c'era anche FaceTime».«Mio padre è un po' all'antica, pensa che. Non veniva mai a vedermi - racconta parlando del papà - poi l'ho portato a Venezia e quell'esperienza ci ha unito tantissimo.