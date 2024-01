Domenica In, Mara Venier in lacrime interrompe la diretta dopo l'esibizione di Tony Dallara: «Sei stato in coma due mesi»

di Cristina Siciliano

Il tanto atteso Festival di Sanremo 2024 è sempre più vicino e, anche oggi, come nelle scorse puntate, Domenica in, si dedica alla storia di questa prestigiosa kermesse musicale con Mara Venier. Per l'occasione, la conduttrice ha ospitato nel suo studio alcuni cantanti e protagonisti che hanno lasciato il segno in diverse edizioni del Festival. La zia Mara ha riunito alcuni degli ospiti della scorsa puntata, tra cui Bobby Solo e Nicola Di Bari. Oltre a loro, Al Bano, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi che si sono esibiti con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston. E proprio durante la prima parte della puntata di Domenica in, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

Mara Venier si commuove

Ancora una volta, la musica è padrona a Domenica in, anticipando l’edizione numero cinque del Festival targata Amadeus. Durante l'esibizione di Tony Dallara sulle note di Come prima, Mara Venier è scoppiata in lacrime. «Scusatemi, scusatemi davvero - ha sottolineato la conduttrice di Domenica in -.

Tony Dallara e il ricordo del coma

Il grande cantautore Tony Dallara, classe 1936, ospite a Domenica in insieme ad altri grandi cantanti sanremesi, ha stupito tutti. La conduttrice ha chiesto all'artista se la sentisse di cantare: «È tanto che non canti?» e lui: «7 mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…» ha risposto il cantante mentre la conduttrice ha rincarato: «Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma». Ma non si è risparmiato. Durante la diretta è andato al centro dello studio e ha cantato “Romantica” e “Ti dirò” due dei suoi più grandi successi. La voce non è sicuramente più la stessa ma la determinazione si. Nonostante gli 87 anni Tony non si tira indietro e canta i suoi successi. Un'esibizione la sua che ha commosso tutti. Mara Venier, dopo averlo riaccompagnato sul suo sgabello, interrompe la diretta perché scoppia a piangere: «Mi sono commossa mandate un filmato».

