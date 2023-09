Domenica In, Mara Venier commossa: «La pensione è rimandata, sono qui per voi»

di Redazione web

Domenica In di Mara Venier è tornata a tenere compagnia ai suoi telespettatori affezionati. Da oggi, infatti, domenica 17 settembre, per tutto l'inverno e oltre, la conduttrice veneta intervisterà i suoi numerosi ospiti che si racconteranno a cuore aperto. Quando ha aperto la trasmissione, il pubblico in studio, che non vedeva l'ora di ritrovarla, si è alzato in piedi applaudendola per almeno due minuti, mentre, in sottofondo, la band suonava il famoso brano di Vasco Rossi "Eh... già".

Mara Venier è tornata con la sua Domenica In che farà ridere e commuovere i suoi telespettatori e i suoi fedeli fan che la seguono numerosissimi anche su Instagram. La conduttrice veneta è entrata in studio con un look total white e, mentre la band intonava "Io sono ancora qua... eh già", ha detto: «Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. La pensione è rimandata anche per quest'anno. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio».

Tra gli ospiti di oggi, ci saranno i Pooh, i The Kolors, Matteo Garrone e Carlo Verdone.

Mara Venier, alla presentazione ufficiale di Domenica In, aveva dichiarato che questa sarebbe stata l'ultima edizione che avrebbe condotto perché, ora, uno dei suoi desideri più grandi è quello di godersi in pieno la sua famiglia e i suoi nipotini.

