Domenica In, Mara Venier emozionata ricorda Monica Vitti: «Senza di lei non sarei qui»

Mara Venier ricorda Monica Vitti dal palco di Sanremo 2022 durante il consueto appuntamento di Domenica In. Parole commoventi che accompagnano un filmato che raccoglie alcuni dei momenti vissuti insieme. «Senza di lei non sarei qui con voi... Ciao Monica ovunque tu sia e grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me», ha detto la conduttrice.

Mara Venier ricorda Monica Vitti

L'attrice è scomparsa mercoledì a 90 anni dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Tutta Italia ha pianto la scomparsa di un'icona che ha rivoluzionato i modelli interpretativi femminili entrando nell'olimpo dei grandi della commedia all'italiana. Pochi sanno però che ha fatto anche televisione accanto a Mara Venier.

Per questo la conduttrice l'ha ringraziata. In onda anche una vecchia intervista rilasciata dall'attrice all'amica. Per Monica Vitti recitare era tutto e lo faceva con l'entusiasmo di una bambina davanti ai suoi giochi preferiti. Il ricordo di Monica Vitti ha aperto la puntata di Domenica In dal teatro Ariston all'indomani del festival di Sanremo. Un saluto anche a Roberto, il marito di Monica Vitti.

