Domenica Live, Sergio Muñiz risponde a Ghali: «Blackface? Io la penso così...»

Sergio Muñiz sta per diventare padre. E lo annuncia a Domenica Live. L’amore è il primo tema, ma cuore della conversazione non può non essere l’esperienza a “Tale e Quale Show”, inclusa la polemica di Ghali.

«Il personaggio che mi è piaciuto di più interpretare è stato Jovanotti. È bello essere Jovanotti», dice, ridendo.

Si parla anche dell’interpretazione di Mal, con tanto di “benedizione” in video del cantante, cui l’imitazione è piaciuta.

E finalmente si arriva a parlare di Ghali. Il cantante ha contestato il trucco usato da Muñiz per interpretarlo, richiamando il fenomeno del “blackface”.

«Mi dispiace tanto perché ognuno ha la sua sensibilità, io non conoscevo la storia del blackface, me lo hanno spiegato dopo. Volevamo solo omaggiare l’artista. Non è stato facile interpretarlo, ci ho messo una settimana, io non ascolto mai trap. Mi dispiace che si sia sentito offeso, una volta fatto tutto non posso tornare indietro, non posso farci nulla, posso solo chiedere scusa».

E si torna a parlare del parto. L'attore, molto emozionato, spera di poter entrare in sala parto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Novembre 2020, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA