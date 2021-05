Domenica Live, Edoardo Vianello e il dolore per la perdita della figlia Susanna: «Non sarei stato capace di accompagnarla negli ultimi giorni»

Domenica Live, Edoardo Vianello, accompagnato dalla moglie Elfrida, racconta il dolore per la perdita della figlia Susanna, nata dal matrimonio con Wilma Goich: «Wilma è stata fortissima, io non sarei stato capace di accompagnarla negli ultimi giorni. Ero malato ed ero terrorizzato per il Covid».

Vianello ricorda i momenti di felicità vissuti con la figlia: «Veniva a casa a vedere la partita, era una grande tifosa. Ogni volta che veniva, mi chiamava e diceva: Mi raccomando, sono a dieta. Poi, appena entrava, faceva: Papo che odorini, cosa mi hai preparato? Ho cercato di far sempre sorridere le persone che ricordano Susanna, perché lei era straordinariamente allegra. Dopo la cerimonia per la sua morte, siamo andati tutti insieme a bere una cosa. Penso che lei sarebbe stata contenta. Ancora oggi, mi viene di parlare con lei».

La moglie Elfrida ricorda che anche prima della trasmissione, Edoardo Vianello, pensando alle persone da avvertire, ha rammentato la figlia.

Poi, Barbara D’Urso manda in onda un video in cui Vianello è al piano e la figlia canta. Immagini personali che Vianello ha portato appositamente in trasmissione.

«Era il Natale precedente - dice Vianello - mi manca il suo affetto, mi manca la sua tenerezza, mi manca il suo giudizio. Sentivo di essere sempre sotto controllo con lei. Qualsiasi cosa facessi, stavo attento a renderla sempre fiera di me».

Renato Zero ha scritto una canzone per Wilma Goich ed Edoardo Vianello.

«Ho detto a Wilma: possiamo cantare insieme ma serve una grande occasione», dice Vianello.

E Barbara D’Urso sottolinea: «Questa è una grande occasione».

«Noi la canzone l’abbiamo, l’abbiamo anche registrata, aspettiamo l’occasione», chiude Edoardo Vianello.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA