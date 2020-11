Domenica In, Selvaggia Lucarelli: «Ballando con le Stelle? Non mi piace la classifica, il pubblico fa scemenze»

A Domenica In intervengono i protagonisti di Ballando con le Stelle. «Il pubblico fa scemenze», è il commento di Selvaggia Lucarelli alla classifica che ha visto trionfare Gilles Rocca, ma ha anche decretato il terzo posto di Alessandra Mussolini. Interpellata da Mara Venier, la giurata ricorda di aver trovato ingiusto il podio e che avrebbe preferito vedere nei primi tre posti Daniele Scardina o Tullio Solenghi.

In collegamento da casa, Alessandra Mussolini stempera la polemica e sorride dopo le tensioni e le preoccupazioni dell'ultima settimana. Questa edizione è stata travagliata e in finale Alessandra è arrivata senza il partner, positivo al Covid. «Dedico la coppa a Selvaggia Lucarelli. Mi importano la salute e il divertimento», dice Mussolini. «Ha ballato sempre bene, ma è tutto il resto che non va - spiega Selvaggia - e oggettivamente il 'tesoretto' (di Rossella Erra ndr.) non andava a lei». Per Selvaggia il pubblico spesso fa scelte incomprensibili, ma ci sono anche altre dinamiche che incidono.

In collegamento anche i vincitori e il secondo classificato Paolo Conticini. «La vera felicità delle vittorie è vedere felici le persone che ti amano», dichiara Gilles, mentre Conticini ribadisce di aver voluto soltanto lavorare con impegno e professionalità. «Ha vinto il migliore», sentenzia l'altro giurato Ivan Zazzaroni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 14:43

