Sabrina Ferilli torna in Rai con "Gloria": «Dico grazie». E si commuove a Domenica In. L'amica Mara Venier: «Qui sono libera»

Domenica 24 febbraio un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese a Domenica In. Dopo qualche giorno di relax in famiglia, Mara Venier è tornata in studio con un carico di ospiti e temi avvincenti per tenere compagnia al suo pubblico. Momento clou della puntata è stata l'intervista a Sabrina Ferilli. L'attrice, reduce dal successo di ascolti della prima puntata della fiction Gloria in onda su Rai 1, si è raccontata a Venier con tutta la sua leggerezza e semplicità. Durante l'intervista la padrona di casa si è tolta qualche sassolino dalle scarpe (dopo le recenti polemiche): «Io sono libera», ha detto.

Domenica In, Mara Venier torna in tv dopo le polemiche. La frecciata: «Qui da me si può dire tutto»



Sabrina Ferilli e il ritorno in Rai

Dopo 12 anni Ferilli è tornata protagonista della prima serata di Rai 1 con la serie Gloria, una fiction apparentemente divertente, che però pone il telespettatore dinanzi a temi importanti, come l'ambizione pericolosa di voler raggiungere la fama a tutti i costi. «Devo ringraziare la Rai e gli attori per questa fiction – ha sottolineato tra la commozione l'attrice –.

«Gloria non è un format»

«La nostra vita ormai è un "format" ma Gloria non è un format», ha sottolineato Ferilli. E Venier ha subito ribadito il suo punto di vista. «Nella vita si possono commettere degli errori ma bisogna avere sempre l'umiltà di scusarsi – ha sottolineato Mara –. E Domenica in è il mio format. Io sono libera». «Gloria è una boccata di ossigeno, tutti i personaggi possono sbagliare e sti ca**i», ha concluso ironicamente l'attrice.

L'amicizia con Mara Venier

Mara Venier si è commossa quando è stato trasmesso, durante la puntata, il filmato che riprende i momenti salienti dell'amicizia tra la conduttrice e Ferilli. «C'è sempre l'andata e il ritorno della nostra vita – ha sottolineato la padrona di casa –. Tu ci sei sempre stata per me ed io ti voglio un bene dell'anima. Sono quasi quarant'anni. Tu sei fantastica». La conduttrice di Domenica in ha poi regalato a Ferilli una crostata di arance fatta con le sue mani.

