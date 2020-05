Domenica in, gli ospiti di Mara Venier: da Fabio Volo a Rovazzi. E Pupo canterà i suoi successi

La 34^ puntata di “Domenica In”, in onda domenica 3 maggio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento.



La puntata si aprirà con il noto Chef Gennaro Esposito che farà scoprire la sua personale e rinomata ricetta per il ‘gateau di patate’. Poi sarà la volta di Pupo, che ripercorrerà la sua lunga carriera accennando al pianoforte alcuni suoi grandi successi.



Claudio Amendola, invece, racconterà come sta superando questo periodo di quarantena, mentre Fabio Rovazzi in collegamento da Milano darà qualche anticipazione su alcune novità artistiche che lo riguardano.



Alessandro Siani, in collegamento da Napoli, parlerà di come il mondo del cinema e dello spettacolo stia provando faticosamente a riorganizzarsi dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus.



Nino Formicola ricorderà il suo compagno artistico Andrea Brambilla, scomparso nel 2013, con il quale formava il duo comico di grande successo ‘Zuzzurro e Gaspare’.

Fabio Volo coinvolgerà Mara Venier in una divertente diretta ‘social’ con tante sorprese. Per lo spazio informativo sulla ‘Fase 2’ interverrà il noto immunologo Prof. Francesco Le Foche, mentre Luca di Montezemolo ricorderà i ‘30 anni di Telethon’ e l’importanza di sostenere la ricerca. Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 16:55

