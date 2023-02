Domenica in, gli ospiti di Sanremo: dal vincitore Mengoni a Ornella Muti. Ecco chi ci sarà

di Redazione web

Chiuso Sanremo 2023, torna l’appuntamento con la maratona canora di Domenica in che, unico programma della televisione italiana, ha il privilegio di andare in onda direttamente dal teatro Ariston e dal palcoscenico che è stato lo scenario fino a poche ore prima del Festival della canzone italiana. Solo qualche ora prima infatti Amadeus e Gianni Morandi avranno incoronato il vincitore o la vincitrice della più celebre kermesse canora italiana e Mara Venier, direttore artistico e padrona di casa di Domenica in, avrà il compito di traghettare il pubblico televisivo dal fantastico Carnevale catodico-musicale tricolore, alla vita di tutti i giorni che, inesorabilmente, tornerà a bussare alle porte di tutti da lunedì 13 febbraio 2023 (con una piccola appendice lunedì sera con la diretta dei Soliti ignoti che ospiterà il cantante o la cantante vincitrice di Sanremo 2023). Il menu quindi della puntata numero ventidue di questa stagione di Domenica in è presto detto. Saranno infatti presenti tutti i 28 partecipanti a Sanremo 2023 che oltre ad essere presentati e intervistati da Mara Venier, si sottoporranno alle domande dei giornalisti e degli opinionisti presenti sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Fra di loro è confermata la presenza di due grandi amici di Domenica in e di zia Mara, ovvero il conduttore e condottiero di Vita in diretta Alberto Matano e il buon Pino Strabioli, fra i più esperti della storia del Festival di Sanremo.

Sempre come opinionisti, è prevista la presenza dell’attrice Ornella Muti, conduttrice lo scorso anno del Festival e di una delle conduttrici di quest’anno, pure lei attrice, ovvero Chiara Francini. Domani a Domenica in torna dopo pochi giorni sul palcoscenico del teatro Ariston l’attore comico napoletano Alessandro Siani, uno dei pochi comici che riesce a far ridere -intelligentemente- senza essere volgare, una specie ormai in estinzione e che dovrebbe essere istituzionalmente protetta. Si avvicenderanno poi nel corso del lungo pomeriggio televisivo sul palco del teatro Ariston di Sanremo il coreografo Luca Tommasini, il direttore creativo di Coppola Mauro Situra, il blogger Davide Maggio ed il Presidente Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar.

