Domenica In anticipazioni, gli ospiti: Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo, Raffaella Ponzo

Domenica 19 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 36° puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa nuova puntata:

Alessia Marcuzzi, la popolare conduttrice televisiva sarà ospite nel salotto di Mara Venier per raccontarsi in una lunga intervista nella quale parlerà di carriera, amori e famiglia.

Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito a Roma il 3 febbraio scorso e costretto su una sedia a rotelle, sarà in studio insieme al papà Franco per raccontare la sua incredibile storia e il percorso di recupero e riabilitazione che sta affrontando per poter partecipare alle prossime Paralimpiadi di nuoto a Tokio.

Nunzia De Girolamo, una delle concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’, racconterà il percorso fatto fino ad ora nel programma.

Raffaella Ponzo, la compagna di Gigi Sabani, prematuramente scomparso nel 2007, sarà in studio insieme al figlio Gabriele, che proprio domenica compirà 11 anni, per ricordare l’indimenticabile Gigi Sabani e la loro bella storia d’amore.

Jerry Calà, sarà in studio e canterà un medley di canzoni di successo. Ancora spazio alla musica con il grande tenore Vittorio Grigolo che si esibirà in una fantasia di canzoni napoletane e Tony Hadley, l’ex leader degli ‘Spandau Bellet’. Sabato 18 Maggio 2019, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA