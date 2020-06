Domenica In, Stefano De Martino e la sorpresa a Mara Venier dopo la crisi con Belen

, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma alle ore 14 e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento e in studio: ritorna anche. In studio annunciata una sua super sorpresa a "zia Mara".sarà presente in studio per raccontare come ha trascorso questo lungo periodo di quarantena e dare qualche anticipazione in merito ai suoi prossimi progetti televisivi. Anche Francesco, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, sarà in studio per presentare il suo ultimo singolo “Il sudore ci appiccica”.