Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: in studio Elettra Lamborghini e Giorgio Panariello. Le anticipazioni

di Redazione web

Domenica In è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani che, ogni domenica dalle 14.00 in poi, seguono appassionatamente le storie e le interviste di Mara Venier. Anche questa settimana, la conduttrice avrà il piacere di ospitare nel suo salotto vari ospiti che si racconteranno a 360 gradi. La stagione televisiva del programma terminerà domenica 11 giugno 2023.

Mara Venier: «Non vedono l'ora di coprirti di insulti». Il messaggio social sulle 'miserie umane': c'entra anche Domenica in

Domenica In, Arisa e le polemiche Lgbtq+: «Meloni? Voglio solo essere libera di esprimere la mia idea»

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In è ormai giunto alla penultima puntata della stagione 2022-2023. Mara Venier si prepara, quindi, ad accogliere i suoi nuovi ospiti che, anche questa settimana daranno spettacolo. In studio ci sarà Elettra Lamborghini che, oltre a parlare della sua vita tra lavoro e privato, presenterà anche il nuovo singolo intitolato "Elettraton". La puntata, però, dovrebbe aprirsi con un duo di artisti unitosi per un nuovo tour di spettacoli che faranno divertire gli italiani tutta l'estate: Giorgio Panariello e Marco Masini.

Sarà, quindi, la volta dell'intervista a Teo Teocoli che si racconterà a cuore aperto a "Zia Mara" come farà anche il cantante Bruno Venturini. Miranda Martino e Massimo Modugno (figlio di Domenico Modugno) saranno, poi, i benvenuti.

Per concludere la puntata, Mara Venier farà qualche domanda sul cinema a Marco Bellocchio ed Enea Sala che presenteranno il nuovo film "Rapito".

Little Tony e il tumore, la figlia Cristiana Ciacci: «L'origine della malattia è stata la morte di mamma»

Mara Venier non è solamente amata dal pubblico della televisione, ma anche, da quello presente sui social. Infatti, la conduttrice veneta conta quasi due milioni e mezzo di follower sul proprio profilo Instagram.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA