Domenica In, le anticipazioni. I super ospiti di Mara Venier: Carlo Verdone, Luisa Ranieri e tanti altri

La puntata numeo 24 di “Domenica In”, in onda domani domenica 21 febbraio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.



Carlo Verdone, sarà protagonista di una ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera, aneddoti e vita privata, oltre a presentare il suo ultimo libro autobiografico “La carezza della memoria”.

Luisa Ranieri, interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, una serie di quattro puntate tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e prodotta da Luca Zingaretti.



L’inedita coppia di attrici Laura Chiatti e Chiara Francini, interverranno per presentare il film “Addio al nubilato”, disponibile in streaming dal 24 febbraio. Per la musica, ci sarà il cantautore Andrea Sannino per presentare in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Voglia”, in uscita in questi giorni. Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, interverrà interpretando alcuni dei suoi personaggi più divertenti.



Come di consueto ci sarà una ampia pagina dedicata alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e in collegamento il Prof. Infettivologo Matteo Bassetti, l’attrice Ornella Muti e il Direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti, risultato positivo in questi giorni al virus Covid-19. La regia è di Flavia Unfer.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 12:19

