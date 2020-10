Domenica In, Mara Venier festeggia il compleanno con una sorpresa: «Carlo Conti mi farà un'intervista»

Mara Venier per la prima volta sarà intervistata a Domenica In. Nel suo programma, il caro amico e collega Carlo Conti, le farà un'intervista speciale in occasione della puntata di oggi che coincide con la data del suo compleanno. Per la prima volta non aprirà lei la strasmissione, ma proprio Conti, che far sedere dalla parte degli ospiti la padrona di casa.

L'intervista sarà un incontro tra vecchi amici e darà la possibilità a Mara di ripercorrere la sua carriera e i momenti più importanti della sua vita, proprio come fa la conduttrice nel corso delle sue interviste. Durante l’intervista verranno mostrate fotografie, filmati e tanto altro in un percorso multimediale completamente segreto alla Venier. Ad annunciare l'intervista è stata la stessa Mara sulla sua pagina Instagram.

Gli altri ospiti della puntata saranno Antonella Clerici, Romina Power con il figlio Yari e Thea Crudi, quindi per l’attualità relativa all’emergenza Covid la Professoressa Ilaria Capua ed il consueto talk su Ballando con le stelle.

