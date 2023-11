Domenica In, puntata in bilico. «Mara Venier ha l'influenza, programma rinviato alla prossima settimana»

di Redazione web

La puntata di Domenica In è in bilico. Mara Venier ha l'influenza, motivo per cui il programma potrebbe non andare in onda. Manca la comunicazione ufficiale da parte della Rai, ma i rumors sono sempre più insistenti.

Influenza per Mara Venier

Nelle scorse ore la conduttrice ha condiviso lo spot pubblicitario del suo prossimo impegno televisivo, il programma "Noi e...". La trasmissione, che Venier condurrà insieme a Loretta Goggi, sarà realizzata in collaborazione con l'UNICEF. Piero Piazzi, manager italiano e amico di Mara Venier, ha commentato così: «Mi sei mancata ieri sera», riferendosi, probabilmente, a un evento al quale Mara non ha partecipato. «Io a letto con influenza», la risposta di Mara Venier.

Gli ospiti annunciano: trasmissione rinviata

Franco e Andrea de "I bambini delle fate", che sarebbero dovuti essere tra gli ospiti della puntata di domenica 12 novembre, hanno scritto che la puntata «è stata rinviata perché zia Mara ha l'influenza». Un'ulteriore conferma dello stato di salute della conduttrice che non le permetterebbe di presentare la trasmissione. E a meno che non si senta meglio nelle prossime ore, la puntata è rinviata alla prossima settimana.

