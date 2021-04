Domenica In, Mara Venier in lacrime per la collaboratrice morta di Covid: «L'ho avuta con me per 30 anni»

Domenica In, la conduttrice Mara Venier ricorda Carmela. La Rai è in lutto per la morte della collaboratrice di varie trasmissioni, uccisa a poco più di 50 anni dal Covid.

Leggi anche > Antonella Clerici in lacrime: «È morta di Covid, era giovanissima e sempre sorridente»

«La nostra Carmela è venuta a mancare. Non era solo la gobbista di Domenica In, come si è detto in questi giorni: era molto di più» - spiega Mara Venier in lacrime a inizio trasmissione - «Era il mio punto di riferimento, capiva al volo cosa mi servisse. Era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA