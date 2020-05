Domenica In, Luca Trapanese con la figlia Alba: «Papà single? Siamo stati "adottati" dagli amici..»

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 20:38

“Siamo nella piena iperattività”, in collegamento con “” di Mara Venier, il papà single che ha commosso l’Italia dopo esser riuscito a prende in affido Alba, bambina affetta dalla sindrome di Down, abbandonata dalla madre alla nascita e che molte famiglie avevano rifiutato.Il rapporto cresce di giorno in giorno e i due dall’attimo del loro incontro non si sono mai separati. Momenti emozionanti che li hanno portati a non dividersi più. Il ruolo di papà di Luca è molto alleggerito, come lui stesso ha confessato, dato che al suo fianco c’è la famiglia, molto partecipe e piena d’amore, e l’appoggio dei numerosi amici: “Mara ti devo confessare una cosa – ha svelato Luca – che da quando io ho adottato Alba, molte altre persone hanno adottato noi!”.Luca è moto attivo su Instagram con Alba, con sui comprare in numerosi post. Il social è utilizzato anche per promuovere le sue numerose attività benefiche. E’ anche autore del libro "Nata per te", scritto insieme a Luca Mercadante e pubblicato da Einaudi. Dal punto di vista sentimentale Luca è appunto single, ma è stato legato sentimentalmente ad un uomo per undici anni, salvo poi interrompere questa relazione e decidere di proseguire l’iter per l’adozione in prima persona”.