Domenica In, padri separati e figli negati: Giorgio Ceccarelli, innocente in carcere e vittima della suocera

A Domenica In si parla di padri separati o divorziati che spesso si vedono negare i figli dalle ex mogli e in molte occasioni sono costretti a dormire in auto o sotto i ponti. Per questo motivo, tra gli ospiti diin studio compaiono due padri separati, di cui un vip:(accompagnato dalla figlia Benedetta) e, fondatore dell'associazione Figli negati.Giorgio, vittima di un, ha raccontato la sua incredibile vicenda: «Nel 1992 mi separai, mia figlia aveva solo cinque anni. Qualche anno dopo la mia ex mi chiese di firmare per l'autorizzazione al passaporto di mia figlia, perché voleva andare a vivere con lei in Grecia per andare in casa del suo nuovo compagno. Dissi di no, temevo di perdere mia figlia. Nell'agosto del, quando lavoravo per il Comune di Roma, qualcuno mi aveva aperto l'auto ma non avevo fatto alcuna denuncia. Pochi giorni dopo mi fermarono a Frosinone e mi trovarono buste di cocaina purissima e mi arrestarono proprio davanti a mia figlia. Ero finitoe, inizia uno sciopero della fame, bevendo solo l'acqua del carcere, che non consiglierei a nessuno». Solo per puro caso fu scoperto che Giorgio Ceccarelli era stato vittima della suocera: «Un giudice ascoltò fortuitamente una conversazione tra alcuni giovani e fu scoperto che una vera e propria organizzazione aveva operato per incastrarmi. Alla fine mi scarcerarono e partì un processo, ma solo tre persone su dieci sono state condannate, per via del patteggiamento. Non è stato facile con mia figlia, non ero un uomo libero e mi avevano arrestato davanti a lei, ma volevo tutelarla. Le ho sempre detto che la madre, con questa brutta storia, non c'entra niente: aveva fatto tutto sua nonna».Anche Marco Balestri ha vissuto una situazione non facile da padre separato ma oggi sa di aver fatto un buon lavoro. Sua figlia Benedetta, 25 anni, ha spiegato: «A volte è stato fin troppo presente, ma il rapporto che c'è oggi tra noi è di complicità e fiducia totali». Giorgio Ceccarelli, che è stato il promotore della prima casa dei papà (luoghi dove padri separati senza casa possono risiedere e incontrare i loro figli) a Roma, ha poi concluso con un appello a chi si trova nelle sue stesse condizioni: «Non uccidetevi e non tentate di uccidere le vostre mogli o i parenti. Per fortuna in questi anni l'Italia si sta adeguando agli standard di altri paesi per l'assistenza totale a chi vive queste difficili situazioni. Qui in Italia c'è la festa del papà, della mamma e dei nonni. A quando una festa dei figli? Potremmo proporlo il 15 giugno, quando ci raduniamo annualmente davanti a Montecitorio per rivendicare i nostri diritti».