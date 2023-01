Gina Lollobrigida, il racconto choc di Andrea Piazzolla a Domenica In: «Il liquido di contrasto le ha bloccato i reni»

Il ricordo della grande Gina Lollobrigida a ‘Domenica In’. Da Mara Venier il racconto di Andrea Piazzolla, assistente personale dell'attrice, che dichiara: “Credo fosse martedì, adesso posso confondere i giorni, lei è andata a fare una tac in ospedale, l’ho accompagnata io, e l’avevo chiesta senza mezzo di contrasto. Quando siamo andati in ospedale, il medico ha detto ‘no la devo fare per forza con il contrasto’».

Domenica In, la rivelazione di Andrea Piazzolla su Gina Lollobrigida

Poi, sempre durante la puntata di Domenica In con Mara Venier, Andrea Piazzola ha rivelato: «Il mio rimpianto è sicuramente quello, di non aver detto di non essermi imposto in qualche modo, purtroppo da quello che si è capito, il contrasto le ha bloccato i reni, quindi la sera siamo tornati a casa e ho visto che non urinava, da lì sono andato in allarme ed ho chiamato subito tutti quelli che potevo chiamare che hanno provato a fare quello che si poteva e mi hanno detto ‘Andrea non c’è più possibilità, non c’è più da fare nulla’. Non ho accettato, quindi d’accordo col professore l’abbiamo subito ricoverata, la speranza è l’ultima a morire. Io avrei donato i miei anni a Gina, se fosse possibile, pur di vderla. È una vita talmente speciale, quella donna ha fatto delle cose incredibili…».

