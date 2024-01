Domenica in, Danny Quinn sul rapporto con papà Anthony: «Con lui non ci ho più parlato, ecco perché»

di Cristina Siciliano

Danny Quinn, 59 anni, attore, modello e figlio di Anthony Quinn, è stato ospite oggi a Domenica in per un'intervista condotta da Mara Venier. L'attore è stato infatti intervistato da zia Mara a 360 gradi: tra carriera e vita privata. Il figlio di Anthony Quinn, ha così ricordato anche il rapporto con il padre, che è scomparso nel 2011. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Il rapporto con papà Anthony

«Oggi è come se mio padre fosse qui - ha sottolineato Danny Quinn a Mara Venier-. Lui aveva un'idea romanticizzata del rapporto padre-figlio. Noi siamo con certezza quindici figli più due "forse". Infatti ora sto realizzando un docufilm anche per scoprire chi sono tutti i miei fratelli. Io li ho sentiti ma giustamente hanno delle ferite. Io non guardo i film di mio padre. Io ho iniziato a leggere il secondo libro di papà a Natale.

Il rapporto con mamma Jolanda Oddolori

«Io con mamma litigavo ma l'ho amata tantissimo - ha spiegato Danny Quinn -. Credo che mamma sia morta di dolore soprattutto dopo la perdita del figlio Franky. Io non farei quello che ha fatto mio padre. Io con lui non ho più parlato, ma non ero io. Il motivo? Lui non mi parlava perché io avevo preso le parti di mamma, che era più debole di lui. Sto cercando di realizzare un docufilm proprio per realizzare il sogno di mio padre: riunire tutti i suoi figli. Dovrò fare il giro del mondo». «Con il tempo ho compreso che tutti siamo divini e uguali - ha concluso Danny Quinn -. Noi siamo come una fetta di una torta. Ho imparato a conoscere me stesso. Non c'è più quel senso di solitudine».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 17:21

